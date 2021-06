Conferenza Microsoft e Bethesda all'E3 commentata in diretta domenica 13 giugno su Twitch

Fervono i preparativi in casa Microsoft, che sta imbastendo una delle conferenze E3 più attese della sua storia. Sarà infatti il primo grande evento che la vedrà affiancata da Bethesda, compagnia che ha acquisito quest'anno per la modica cifra di 7,5 miliardi di dollari.

Si preannuncia uno show imperdibile, ricco di annunci e ritorni: la presenza di Halo Infinite sembra essere l'unica certezza al momento, ma non ci stupiremmo affatto se venisse finalmente annunciato Forza Horizon 5, che i rumor più recenti vogliono ambientato in Messico. Gradiremmo finalmente vedere in azione Senua's Saga Hellblade 2, mentre le possibilità ci sembrano più basse per titoli come Everwild di Rare, Avowed di Obsidian e Fable di Playground Games. Per quanto riguarda Bethesda, riteniamo che il palcoscenico virtuale dell'E3 2021 sia perfetto per il ritorno in grande stile di Starfield, dato per certo da numerosi insider e giornalisti dell'industria. Meno probabile invece la presenza di The Elder Scrolls 6, ma mai dire mai...

