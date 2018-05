Conferenza Nintendo E3 2018 commentata in italiano martedì 12 giugno alle 18:00

Seguendo il modus operandi degli ultimi anni, Nintendo non ha in programma una conferenza per l'E3 2018 tuttavia la casa di Kyoto trasmetterà un Video Showcase per illustrare le novità in arrivo su Switch entro la fine dell'anno. Per l'occasione, commenteremo l'evento in diretta su Twitch a partire dalle 18:00 di martedì 12 giugno.

Nel corso del Nintendo Direct E3 2018 scopriremo sicuramente qualcosa di più sulle novità Switch della prossima stagione, tra cui Super Smash Bros (presente in forma giocabile alla fiera), Yoshi e Fire Emblem, attesi anche nuovi dettagli su Metroid Prime 4 mentre non è chiaro se ci saranno novità anche sugli appena annunciati Pokemon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee. Tra i rumor, si parla della possibile presentazione di un nuovo Animal Crossing, di uno Star Fox Open World e di nuovi episodi di Donkey Kong Country, F-Zero e Paper Mario.

Lo Showcase E3 Nintendo andrà in onda martedì 12 giugno alle 18:00, vi invitiamo a sintonizzarvi su Twitch per poter seguire lo show commmentato e tradotto in italiano. Iscrivendovi al canale Twitch riceverete una notifica pochi minuti prima dell'inizio della trasmissione, inoltre la registrazione è indispensabile per poter interagire in diretta con la redazione e la community.

Nei giorni dell'E3 2018 aggiorneremo regolarmente il nostro canale Telegram e la pagina Facebook con foto, video esclusivi, prime impressioni sui giochi provati in fiera, immagini in diretta dallo showfloor e dalla città di Los Angeles, per farvi vivere l'E3 a 360 gradi. Per tutte le novità in diretta potete anche seguire i profili Facebook dei nostri inviati a Los Angeles Francesco Fossetti, Giuseppe Arace, Tommaso "Todd" Montagnoli, Francesco Serino e Alessandro Bruni.

Su Everyeye.it trovi anche ora e data conferenze E3 2018 e la lista completa dei giochi presenti alla fiera di Los Angeles, tra titoli confermati, rumor e aspettative.