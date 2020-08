Conferenza NVIDIA Ampere RTX 30xx, seguila con noi in diretta su Twitch

Come abbiamo preannunciato nel palinsesto dedicato alle live streaming della settimana, seguiremo in diretta su Twitch l'annuncio delle GPU NVIDIA Ampere (serie RTX 30xx).

A farvi compagnia ci saranno Alessio Ferraiuolo, responsabile editoriale della sezione Tech di Everyeye.it, e Tommaso "Todd" Montagnoli, che avete imparato a conoscere se seguite le pubblicazioni e le dirette della sezione gaming. L'inizio della live è previsto per le ore 17:30 del 1 settembre 2020. Ci sarà dunque l'occasione di chiacchierare un po', visto che la conferenza di NVIDIA inizierà alle ore 18:00. Per seguirci, vi basterà collegarvi al canale Twitch ufficiale di Everyeye al giusto orario. Vi ricordiamo che, per interagire con Alessio e Tommaso, nonché con gli utenti in chat, è necessario registrarsi alla piattaforma di proprietà di Amazon.

Per quanto riguarda i rumor e leak trapelati finora, durante l'evento dovrebbero comparire tre schede video: RTX 3090 (24GB di memoria GDDR6X), RTX 3080 (10GB) e RTX 3070 (8GB). Per maggiori dettagli in merito alle voci di corridoio che si sono susseguite durante gli ultimi mesi, potete fare riferimento ai leak su specifiche tecniche e prezzi. Inoltre, a corredo della notizia trovate delle presunte immagini che ritraggono alcune delle GPU citate. Per il resto, giusto poche ore fa è emersa una foto dal vivo riguardante la ASUS GeForce RTX 3090 ROG Strix.

Vi aspettiamo sul nostro canale Twitch!