Conferenza PlayStation alla PGW commentata in diretta il 30 ottobre alle 16:00

Lunedì prossimoterrà una conferenza nel corso della. Lo Showcase PlayStation sarà trasmesso e commentato in diretta sui canali Twitch YouTube di Everyeye.it a partire dalle ore 16:00 del 30 ottobre.

Alle 16:00 prendrà il via il Pre Show mentre la conferenza vera e propria inizierà alle 17:00 e durerà circa 60 minuti. Si tratta di un evento decisamente importante, che segna il ritorno di Sony in Europa in grande stile dopo l'assenza alla Gamescom di agosto. La compagnia ha promesso "interessanti annunci" sulle novità in arrivo per PlayStation 4 e PlayStation VR, non mancheranno aggiornamenti sui titoli più caldi del prossimo anno come God of War, Spider-Man, The Last Of Us 2, Days Gone e Detroit Become Human ma possiamo aspettarci anche sorprese e reveal di giochi non ancora annunciati.

L'appuntamento con la conferenza PlayStation Live @ Paris Games Week 2017 è dunque fissato per lunedì 30 ottobre alle 16:00, in diretta sui canali Twitch e YouTube di Everyeye.it con il commento di Francesco Fossetti e Alessandro Bruni. Il nostro inviato Giuseppe Arace seguirà l'evento live da Parigi, al termine dello show proveremo a collegarci in diretta per le prime impressioni a caldo. Non mancate!