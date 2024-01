Conferenza Sony CES 2024: data e ora, dove vederla, quali annunci PlayStation ci saranno?

Il CES 2024 entra nel vivo e anche Sony sarà presente alla celebre fiera invernale, con una conferenza che coinvolgerà tutti i principali rami dell'azienda, tra cui ovviamente la divisione PlayStation. Cosa possiamo aspettarci dall'evento Sony al CES 2024? Facciamo chiarezza.

Conferenza PlayStation CES 2024 data e ora

La conferenza Sony al CES 2024 è in programma per il 9 gennaio alle 02:00 del mattino ora italiana, ovvero nella notte tra lunedì e martedì. Un orario non propriamente comodo per noi italiani, in ogni caso lo showcase durerà poco meno di un'ora, con una durata che dovrebbe assestarsi sui 50 minuti.

Dove vedere la conferenza Sony CES 2024

La conferenza Sony al CES 2024 è in diretta su YouTube oppure potete seguirla direttamente da questa pagina tramite il player che trovate qui sopra in apertura. La trasmissione è in lingua inglese senza traduzione audio simultanea in italiano mentre i sottotitoli nella nostra lingua dovrebbero essere presenti.

CES 2024: PlayStation 5 PRO ci sarà?

Sebbene nei giorni scorsi si siano diffusi alcuni rumor a riguardo, l'annuncio di PS5 PRO stanotte sembra totalmente da escludere. Secondo alcuni insider la console dovrebbe uscire tra settembre e novembre 2024 e dunque una presentazione nelle prossime ore sarebbe troppo in anticipo sui tempi. Insomma, non trattenete il respiro nel frattempo e tenete basso il termometro dell'hype.

Sony al CES 2024: annunci e giochi, cosa aspettarsi?

Premesso che il CES non è una fiera per i videogiocatori, in passato Sony ha comunque mostrato qualcosa di interessante, ad esempio PlayStation VR2 è stato protagonista delle edizioni 2022 e 2023 e lo scorso anno Sony ha approfittato di questa conferenza per annunciare i dati di vendita aggiornati di PS5. Possiamo sicuramente attenderci la presentazione di qualche nuovo gioco per PlayStation VR2 (e del resto nel banner promozionale si vede il fantasmino dei Ghostbusters con il mano i controller di PSVR2), la conferma del dato di 50 milioni di unità vendute da PS5 e magari aggiornamenti sui progetti televisivi e cinematografici legati ai brand PlayStation, come la seconda stagione di The Last of Us ad esempio. Non aspettatevi in ogni caso grandi annunci, certamente questa notte non vedremo i nuovi giochi di Guerrilla Games, Naughty Dog e Sony Santa Monica.