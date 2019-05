Conferenza Ubisoft E3 2019 commentata in diretta su Twitch lunedì 10 giugno alle 22:00

Che E3 sarebbe senza Ubisoft? La casa francese non mancherà neppure all'edizione di quest'anno, per la quale sta preparando una nuova e ricca conferenza che prenderà il via alle ore 22:00 di lunedì 10 giugno.

La nostra redazione, ovviamente, non si farà trovare impreparata, e a partire dall'orario indicato vi aspetterà sul canale Twitch di Everyeye per commentare in diretta tutti gli annunci e i video che verranno mostrati per l'occasione. Non potete assolutamente mancare all'appuntamento, pertanto se non lo avete ancora fatto siete invitati ad iscrivervi al canale, un requisito indispensabile per poter interagire con la redazione e gli spettatori in chat. Vi consigliamo inoltre di cliccare sul simbolo a forma di campanello in alto a destra per attivare la ricezione delle notifiche sui vostri dispositivi.

Durante la conferenza avremo sicuramente modo di vedere nuovamente in azione Ghost Recon Breakpoint, seguito diretto di Wildlands annunciato all'inizio di maggio. Tra i giochi attesi al varco figurano anche i tanto vociferati Watch Dogs 3, che parrebbe ambientato a Londra, e Assassin's Creed Kingdom, che dovrebbe portare gli assassini nel nord dell'Europa in piena epoca vichinga. Il vero sogno dei giocatori è tuttavia rappresentato da un nuovo capitolo Splinter Cell: che stia finalmente per giungere la volta buona? Lo scopriremo assieme!