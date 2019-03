Confermata l'edizione fisica di Cuphead per Switch, dettagli su risoluzione e framerate

A sorpresa, durante lo showcase Nindies Primavera 2019, Studio MDHR ha annunciato Cuphead per Nintendo Switch, in uscita il 19 aprile. Oggi emergono ulteriori dettagli, tra cui la conferma di un'edizione retail in formato fisico.

Cuphead uscirà il 19 aprile in formato digitale con preordini già aperti sul Nintendo eShop al prezzo di 19.99 dollari/euro, non è chiaro al momento se l'edizione scatolata arriverà lo stesso giorno o se questa sarà disponibile successivamente, magari insieme ad una Collector's o Limited Edition.

Emergono anche alcuni dettagli tecnici: Cuphead per Nintendo Switch girerà a 720p in modalità portatile e 1080p in modalità dock, in entrambi i casi con framerate stabile a 60 fps. Confermato il supporto per il multiplayer in modalità portatile utilizzando due Joy-Con o un Joy-Con ed un Pro Controller.

Cuphead Switch sarà giocabile al PAX East di Boston in programma a fine mese, i partecipanti all'evento potranno dunque provare questo porting con mano qualche settimana prima del lancio. Cuphead porterà in dote anche le funzionalità Xbox LIVE su Nintendo Switch, che sia questo il primo passo per una collaborazione più stretta tra Microsoft e Nintendo, anche in vista del prossimo arrivo di Project xCloud?