Confermata la Milan Games Week 2020, unirà le forze con Cartoomics

Milan Games Week, il più importante evento dedicato al mondo dei videogiochi, degli esport e dell’home entertainment, quest’anno apre le porte a Cartoomics, appuntamento storico per il mondo del fumetto, dell’editoria e dell’intrattenimento, inizialmente previsto dal 13 al 15 marzo.

Milan Games Week, organizzata da Fandango Club in collaborazione con Fiera Milano, e Cartoomics, sempre a firma Fiera Milano, saranno quindi insieme nel 2020 per dare vita a tutte le passioni dell’intrattenimento e della pop culture.



La scelta di posticipare Cartoomics è stata dettata dal senso di responsabilità degli organizzatori al fine di tutelare al meglio la salute di visitatori, aziende espositrici e partner, a seguito dal rapido evolversi della diffusione del Covid-19.



L’appuntamento sarà all’interno del quartiere espositivo fieramilano a Rho da venerdì 2 a domenica 4 ottobre 2020 per un evento che sarà il punto di riferimento per gli appassionati di comics, cinema, editoria, videogames e intrattenimento, un luogo ideale che guarda alle nuove generazioni. Nel corso dei prossimi mesi verranno svelate tutte le novità della 10a edizione di Milan Games Week e della sinergia che la unirà a Cartoomics.