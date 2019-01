Confermata la presenza di cani e gatti in Cyberpunk 2077

Parlando con il sito francese JeuxActu, Maciej Pietras (Lead Animator di CD Projekt) ha rivelato alcuni dettagli sugli animali che incontreremo nel mondo di Cyberpunk 2077, nuovo atteso progetto degli autori di The Witcher.

Secondo quanto riportato da Maciej, gli unici animali presenti nel gioco saranno cani e gatti mentre non è prevista l'aggiunta di altre creature a quattro zampe. Non sappiamo se il team polacco abbia seguito il canone di Cyberpunk 2077, secondo cui gli animali sono solamente cloni o robot, il Lead Animator del progetto non ha saputo chiarire questo aspetto. Nella stessa intervista, Maciej ha invece ribadito come Cyberpunk 2077 non avrà elementi generati proceduralmente.

Il nuovo gioco di CD Projekt RED è ancora privo di una finestra di lancio, Cyberpunk 2077 sarà pubblicato in Nord America da WB Games e in Europa da Bandai Namco, restiamo in attesa di saperne di più sulla possibile data di uscita.