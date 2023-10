Conflitto israelo-palestinese: Arma 3 usato per diffondere fake news

Dopo essere già diventato fonte di notizie fake durante la Guerra tra Ucraina e Russia, Arma 3, lo sparatutto in prima persona di Bohemia Interactive, viene nuovamente utilizzato per spargere materiale falso nel contesto del conflitto palestinese.

Gli sviluppatori di Bohemia Interactive hanno deciso di commentare la recente diffusione di materiale video tratto da Arma 3 ma spacciato per scene di guerra reali avvenute durante gli scontri tra Israele e Palestina. Per farlo, lo studio ha riproposto la sua presa di posizione già esplicitata dopo lo scoppio della guerra in Ucraina: "Anche se è lusinghiero che Arma 3 simuli i conflitti bellici moderni in modo così realistico, non ci fa certo piacere che possano essere scambiati per filmati di combattimenti reali e usati come propaganda di guerra, come è già successo in passato (i video di Arma 3 avrebbero raffigurato conflitti in Afghanistan, Siria, Palestina e anche tra India e Pakistan), ma oggigiorno questi contenuti hanno guadagnato terreno in relazione all'attuale conflitto in Ucraina. Abbiamo cercato di combattere tali contenuti segnalando questi video ai fornitori di piattaforme (FB, YT, TW, IG ecc.) , ma è risultato molto inefficace. Per ogni video rimosso, ne vengono caricati altri dieci ogni giorno. Abbiamo scoperto che il modo migliore per affrontare questo problema è collaborare attivamente con i principali media e fact-checker (come AFP, Reuters e altri), che hanno una portata migliore e la capacità di combattere efficacemente la diffusione di filmati di notizie false", le parole di Pavel Křižka, responsabile PR di Bohemia Interactive.

Bohemia invita a prestare grande attenzione alla bassa qualità dei filmati diffusi in rete e ad alcune caratteristiche chiave che smascherano in modo evidente l'infondatezza del materiale spacciato per notizie dal mondo reale.