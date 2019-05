Conglomerate 451: il dungeon crawler italiano esce il 23 maggio su Steam Early Access

1C Entertainment e lo studio italiano Rune Heads sono lieti di annunciare che Conglomerate 451 verrà pubblicato in Accesso Anticipato su Steam il prossimo 23 maggio. Il lancio della versione completa è previsto entro la fine di quest'anno.

Conglomerate 451 è un RPG dungeon crawler su griglia, arricchito da elementi rogue-like procedurali e ambientato in un contesto cyberpunk. Nell'anno 2099, in una città sopraffatta da corporazioni corrotte, i giocatori saranno chiamati ad assemblare una squadra di agenti-cloni con l'obiettivo di riportare l'ordine nel Settore 451. I membri del team potranno essere potenziati alterando il loro DNA, e con l'installazione di impianti neurali e arti cibernetici: grazie alle abilità acquisite potranno letteralmente hackerare il mondo circostante nel bel mezzo degli scontri. Attenzione, però: le ferite saranno persistenti, e anche il più piccolo infortunio potrà avere gravi effetti a lungo andare (Pain and Trauma System). Gli agenti caduti in battaglia, inoltre, saranno persi per sempre, e dovranno essere sostituiti con cloni nuovi di zecca privi di abilità. Le missioni e i dungeon saranno generati in maniera procedurale.

Potete farvi un'idea ben più precisa sul gioco guardando il trailer allegato in apertura, le immagini nella galleria in calce e visitando la pagina del prodotto su Steam. Il prezzo di lancio non è ancora stato rivelato.