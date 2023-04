Congresso USA attacca il Giappone: Sony paga per le esclusive PS5 e ostacola Microsoft

Il Congresso degli Stati Uniti d'America ha inviato una lettera di accuse al Giappone per il trattamento di cui beneficerebbe Sony nel settore videoludico. Secondo gli USA, il Paese del Sol Levante riserva un trattamento di favore alla casa di PlayStation, nonostante gli accordi formali garantirebbero lo spazio per una leale concorrenza.

Come possiamo leggere tramite il documento riportato più in basso, il Congresso degli USA ritiene che il Giappone stia ostacolando le compagnie straniere, ed in particolare Xbox, che faticano a guadagnare una quota di mercato sostanziale all'interno del territorio nipponico.

"Il Giappone consente alle società di gioco straniere di vendere sul proprio mercato, ma le compagnie statunitensi non hanno mai preso piede qui. Microsoft ha debuttato con la sua Xbox in Giappone nel 2002 e, nonostante 20 anni di investimenti, detiene ancora una quota trascurabile del 2% del mercato delle console di fascia alta. Ciò che abbiamo tratto è che il governo giapponese tollera una serie di comportamenti di esclusione da parte delle loro società nazionali che potrebbero violare leggi antitrust giapponesi e che questa inerzia del governo giapponese danneggia la capacità delle società statunitensi di competere nel paese.

Comprendiamo che Sony, che detiene il 98% del mercato, paga gli editori di giochi di terze parti per non rendere disponibili i loro contenuti su Xbox e negozia sistematicamente accordi di esclusività che mantengano i giochi più popolari in Giappone fuori da Xbox. L'efficace politica di non persecuzione del governo giapponese quando si tratta di Sony sembra essere un serio ostacolo alle compagnie statunitensi, con impatti reali per Microsoft e per i numerosi sviluppatori ed editori di giochi statunitensi che vendono a livello globale ma vedono i loro guadagni in Giappone repressi da queste pratiche. Nell'accordo commerciale digitale USA-Giappone, il Giappone si è impegnato a fornire un trattamento non discriminatorio ai prodotti digitali statunitensi, inclusi programmi per computer e altri prodotti codificati digitalmente come i giochi per console. Chiudere un occhio su questa condotta palesemente anticoncorrenziale può costituire una discriminazione nei confronti dei prodotti digitali statunitensi concorrenti".

La questione riguardante le esclusive provenienti da compagnie videoludiche giapponesi è già emerso in passato, quando in un documento relativo all'acquisizione di Activision, Microsoft ha svelato che Sony ha pagato compagnie di terze parti per non far arrivare mai su Xbox giochi come Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII Remake, Silent Hill 2 Remake e Bloodborne (anche se in quest'ultimo caso parliamo di una IP di proprietà di Sony stessa).