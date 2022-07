Le conigliette di Playboy invadono The Sandbox: arriva la MetaMansion

E dopo aver visto l'arrivo di Captain Tsubasa in The Sandbox, il metaverso decentralizzato di Animoca Brands apre le porte ad una nuova collaborazione dai risvolti "piccanti".

Le conigliette di Playboy entrano infatti nell'universo di The Sandbox grazie alla MetaMansion, frutto di una collaborazione con PLBY Group che permetterà agli utenti di collezionare oggetti ispirati al grande impero rosa creato da Hugh Hefner. La MetaMansion è ispirata alla celebre Mansion dello stesso Hefner: saranno presenti giochi, eventi social ed elementi esclusivi incentrati sull'enorme libreria di contenuti di Playboy. L’iniziativa sfrutterà anche la rete di talenti e influencer di Playboy, portando nel metaverso l’ambito stile di abbigliamento di Playboy e le relative imperdibili esperienze dal vivo che hanno reso celebre il marchio.

"Siamo entusiasti di lavorare con The Sandbox e il suo team di progettazione e sviluppo per creare un’esperienza social e di gioco premium nel metaverso ispirata alla tradizione di successo di Playboy", dichiara Rachel Webber, Chief Brand & Strategy Officer di Playboy, che aggiunge: "Non vediamo l’ora di invitare la nostra fanbase globale, e in particolare la nostra community di detentori di Rabbitar oltre ai proprietari di Land in The Sandbox, in questo nuovo coinvolgente universo di Playboy”.

Lo stesso entusiasmo è condiviso da Sebastien Borget, COO e co-founder di The Sandbox: "Playboy è unico per il suo fascino, per lo stile di vita e i contenuti d’intrattenimento che propone e che hanno attraversato le generazioni, entrando di recente con grande successo anche nel Web3. Siamo lieti di presentare il suo ricco archivio di contenuti nel metaverso e consentire ai veri fan di diventare vicini virtuali di questo marchio iconico con una futura vendita di LAND che avverrà nel terzo trimestre del 2022".

Dopo circa 70 anni di esperienze rivoluzionarie, quindi, Playboy si prepara a lasciare il segno anche nel metaverso di The Sandbox, destinato a divenire ancora più intrigante con questa nuova collaborazione.