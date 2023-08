Conker's Bad Fur Day: quando Nintendo divenne vietata ai minori

C'è stato un tempo in cui Nintendo veniva considerata sinonimo di "giochi per bambini" e dove titoli più maturi e violenti raramente trovavano spazio sulle sue console, figuriamoci se prodotti dalla stessa casa di Kyoto. Ma nel 2001 su Nintendo 64 arrivò un progetto del tutto inaspettato a firma di Rare che stravolse tutto.

Conker's Bad Fur Day divenne realtà e, per gli standard della Grande N, si trattava di un gioco veramente atipico e, soprattutto, vietato ai minori: linguaggio scurrile, sangue, violenza, volgarità, allusioni sessuali, citazioni a film di culto e chi più ne ha più ne metta. Il tutto vissuto vestendo i panni di Conker, uno scoiattolo dalle apparenze tenere ma in realtà l'esatto opposto del tipico eroe che si vede in un progetto di punta per N64: bugiardo, egoista, avido e senza vergogna, disposto a tutto, anche alle azioni più deplorevoli, pur di riuscire nei suoi intenti. Ciò che ne venne fuori un Platform 3D tra i più geniali di tutti i tempi, dal look "fanciullesco" ma capace di far breccia anche nel cuore dei più grandi grazie alle sue idee vincenti ed uno stile unico ed inimitabile nel panorama delle produzioni Rare dell'epoca.

Un po' stupisce che un gioco simile abbia effettivamente visto la luce su N64, e soprattutto da parte di un team che all'epoca era ancora strettamente legato a Nintendo. In verità l'opera originale doveva essere completamente diversa: lo sviluppo del gioco partì con il nome di Conker Quest, presto divenuto Twelve Tales Conker 64, ed aveva un'impostazione e dei toni decisamente più fanciulleschi ed in linea con altre produzioni di spicco Rare quali la serie di Banjo-Kazooie e Donkey Kong 64.

Il problema era proprio questo: si trattava dell'ennesimo Platform 3D in stile Super Mario 64, un genere ormai fin troppo saturo nella seconda metà degli anni '90 e in particolare su N64. Difficoltà relative al concept di gioco ed al suo sviluppo spinsero dunque Rare a stravolgere completamente il progetto, trasformandolo nel Conker's Bad Fur Day che tutti conosciamo. E la mossa dello studio inglese si rivelerà quella vincente dato che, così facendo, daranno vita all'ennesimo grande gioco della loro carriera alla corte di Nintendo. Al grande successo di critica, però, non seguì un successo anche sul piano commerciale: complice una campagna marketing poco incisiva ed il fatto che il gioco arrivò letteralmente alla fine del ciclo vitale dell'N64 (nella primavera del 2001, pochi mesi prima del debutto del GameCube), Conker's Bad Fur Day si rivelerà un flop commerciale, pur divenendo un gioco di culto negli anni a venire.

Quando Rare venne acquisita da Microsoft nel 2002 iniziando così a sviluppare i suoi giochi principali su Xbox, la speranza era di rivedere Conker in azione quanto prima. Il ritorno dello scoiattolo avvenne nel 2005 attraverso Conker Live & Reloaded, un remake di Bad Fur Day con l'aggiunta di un comparto multiplayer completamente rinnovato ed una grafica al passo con gli standard Xbox. Tuttavia, il rifacimento non otterrà grandi riscontri di critica e pubblico, complice anche l'applicazione di alcune censure ai temi del gioco originale. Di fatto questo remake è l'ultimo gioco incentrato su Conker, che non sarà mai più protagonista di una nuova avventura.

Microsoft metterà così da parte il brand, nonostante un tentativo di revival all'interno di Project Spark con l'avventura ad episodi Conker's Big Reunion. La tiepida accoglienza riservata al primo episodio spingerà però il colosso di Redmond a cancellare le parti successive, e da allora del simpatico roditore non si hanno più avuto notizie. Il seguito di Conker's Bad Fur Day non divenne mai realtà nonostante ci fossero dei piani per realizzarlo. Tutto ciò che resta è l'opera di culto per Nintendo 64 (incluso anche nella Rare Replay per Xbox One) ed il suo remake per Xbox: un destino sfortunato per un progetto comunque indimenticabile.