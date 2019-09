Si può connettere Nintendo Switch Lite alla TV? Sì, ma solo a quella degli stereo Boombox!

L'appassionato di console con il pallino per la "retroingegneria videoludica" che gestisce il canale YouTube di My Mate VINCE ha provato ad aggirare le limitazioni hardware dovute all'assenza dell'uscita TV di Switch Lite per collegare il nuovo gioiellino portatile di Nintendo a uno stereo Boombox con annessa TV.

Per riuscire in questa impresa, lo youtuber ha fatto appello a tutta la sua esperienza di ingegnere e alle centinaia di ore passate a smontare e riassemblare le console più disparate: con l'ausilio di un adattatore HDMI (e di tanta pazienza), l'autore dell'esperimento ha registrato un filmato che illustra tutti i passaggi effettuati e testimonia l'effettivo funzionamento di Switch Lite in "modalità retro-docked".

Gli artefatti e gli effetti di distorsione dell'immagine che possiamo ammirare nel suo video non sono osservabili "dal vivo" ma sono dovuti alla differente tecnologia impiegata nella trasmissione televisiva delle immagini tra i vecchi apparecchi analogici, come quello a tubo catodico utilizzato nello stereo portatile Boombox della Panasonic prodotto nel 1984, e i moderni schermi digitali. Tutto ciò, a dispetto della mancanza dell'uscita TV di Switch Lite.

Il sistema adottato dallo youtuber, quindi, dovrebbe consentire la fruizione dei videogiochi di Switch Lite su qualsiasi pannello televisivo a tubo catodico dotato di ingresso RGB o RCA, seppur con tutte le conseguenze in termini di difficoltà di utilizzo e, soprattutto, di potenziali danni alla console che potete agilmente intuire.