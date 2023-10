Connie Booth ha lasciato PlayStation dopo oltre 25 anni, non si sa se è stata licenziata

Magari il nome Connie Booth non vi dirà molto ma il suo nome è da sempre associato a PlayStation, avendo lavorato come producer in oltre 100 giochi targati Sony Interactive Entertainment e PlayStation Studios, sin dal primo Crash Bandicoot, che la vede figurare come Senior Producer.

Secondo quanto riportato da David Jaffe, Connie Booth non fa più parte di Sony, non è chiara però se sia stata licenziata o se abbia deciso spontaneamente di dare le dimissioni. Nel corso degli anni, Connie Booth ha lavorato come producer per franchise come Spyro The Dragon, Syphon Filter, Ratchet & Clank, SOCOM, Uncharted, Jak & Daxter, inFamous, Resistance, Sly Cooper, The Last of Us, Spider-Man, Death Stranding e Ghost of Tsushima.

La Academy of Interactive Arts & Science's ha inserito Connie Booth nella Hall of Fame nel 2020 motivando il suo ingresso per "aver aiutato a plasmare molti giochi Sony particolarmente amati negli ultimi 25 anni."

Non è chiaro cosa sia accaduto ma sempre secondo David Jaffe, il ruolo della Booth verrà preso da Angie Smets di Guerrilla Games. Nei giorni scorsi, Sony ha licenziato alcuni dipendenti di PlayStation Visual Arts e sembra ci siano altri tagli in arrivo con l'obiettivo di contenere i costi operativi per aumentare i profitti della divisione PlayStation.