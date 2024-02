Qualcuno conosce i piani per il futuro di Xbox e li spiattella su 4Chan. Crediamoci

In queste ore un topic su 4Chan sta destando molto interesse vendendo condiviso su Reddit, NeoGAF e ResetERA. Il post in questione svela i piani per il futuro di Xbox, ma ovviamente c'è ben poco a cui credere, considerando la fonte.

Insider anonimo e 4Chan sono spesso sinonimo di "rumor totalmente inventato da miocuggino che vive in America" ma divertiamoci ad analizzare quanto emerso.

La fonte afferma che i giochi Activision Blizzard King continueranno ad uscire su tutte le piattaforme mentre i giochi Bethesda diventeranno tutti multipiattaforma, da qui l'arrivo di Starfield e Indiana Joens e l'Antico Cerchio su PlayStation 5.

I nuovi giochi Activision Blizzard King come Call of Duty non usciranno al lancio su Xbox Game Pass ma potrebbero arrivare qualche mese dopo il day one, invece i giochi del catalogo ABK e Bethesda "potrebbero" arrivare su Game Pass. Ma in realtà i giochi Bethesda e Zenimax come DOOM, DOOM Eternal, Wolfenstein II The New Colossus, Dishonored e tanti altri sono già disponibili sul Pass.

Xbox Game Studios resterà un publisher di giochi first party ma non offrirà più alcun gioco al day one su Game Pass e in generale quest'ultimo ospiterà meno titoli nuovi al D1 puntando su titoli più datati.

Infine, Microsoft produrrà "almeno una nuova console" per poi darsi alla produzione di hardware da connettere alla TV o al PC per accedere a Game Pass.

Interessante, ma come ribadiamo, in questo caso non c'è davvero nessuna traccia di una minima credibilità, dunque prendete tutto con le più che dovute precauzioni del caso.