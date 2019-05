Conquista la Cina in Total War Three Kingdoms, ecco il trailer di lancio

Un eroe sorge mentre una nazione si sgretola. Con il sangue della dinastia Han che scorre nelle sue vene e un cuore che batte solo per il bene del suo paese, Liu Bei è irremovibile contro le incredibili avversioni.

I suoi nemici hanno più denaro, più soldati, armi e territori. E Liu Bei? Lui ha il suo popolo... Tra una sola settimana, questo underdog e i suoi fratelli giurati si scontreranno contro la crudeltà di Dong Zhuo, la potenza di Sun Jian e contro l'astuzia di Cao Cao per il controllo dell'Antica Cina.

Unisciti a lui o combatti contro di lui quando Total War Three Kingdoms sarà disponibile per PC Windows il 23 maggio. Three Kingdoms, ora il titolo più preordinato nella storia di Total War, è una spettacolare ricreazione di uno dei più grandi conflitti della storia mondiale. Impugna le armi e unisci una nazione in questo atteso ritorno alle radici storiche della serie.