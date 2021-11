Conquista il Trono: i fan PlayStation sono quasi alla fine del primo obiettivo

Come ormai ben saprete, Sony ha dato il via all'interessante iniziativa che prende il nome di Conquista il Trono, ovvero una particolare sfida per la community attraverso la quale tutti i giocatori PlayStation 4 e PlayStation 5 possono accaparrarsi delle ricompense gratuite.

A distanza di circa una settimana dall'inizio dell'evento, è possibile consultare il portale ufficiale di Conquista il trono per valutare il suo andamento. Stando a quanto riportato sul sito, la community PlayStation si sta impegnando parecchio per arrivare al primo traguardo e al momento è stato raggiunto l'84% del punteggio necessario al completamento del primo step, ovvero sono stati accumulati circa 21 milioni di punti sui 25 richiesti. Questo significa che manca davvero pochissimo prima che i giocatori riescano a mettere da parte abbastanza punti da sbloccare gratuitamente due diversi avatar.

A proposito dell'iniziativa Sony, vi ricordiamo che domani, martedì 9 novembre 2021, potrete seguire a partire dalle ore 15:00 sul canale Twitch di Everyeye una diretta streaming durante la quale andremo a caccia di trofei per contribuire alla causa e velocizzare il raggiungimento del primo traguardo.

Per chi volesse saperne di più sull'iniziativa, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare una pratica guida su come partecipare a Conquista il Trono di PlayStation e iniziare ad accumulare punti.