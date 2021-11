Conquista il Trono: al via oggi anche in Italia il nuovo evento PlayStation

Vi abbiamo già segnalato il nuovo evento PlayStation Conquista il Trono ma torniamo a parlarne per ricordarvi l'avvio del community event in partenza e la possibilità di iscriversi fino alla fine della fase 2.

"Chiamiamo a raccolta la community di PlayStation per unirsi in squadra e raggiungere una serie di obiettivi condivisi in una missione per detronizzare il re. Giocando ai titoli, ottenendo trofei e condividendo i momenti salienti della tua esperienza di gioco, aiuterai la community a raggiungere la torre del re, farsi strada nelle stanze reali e conquistare il trono."

La prima cosa da fare ovviamente è iscriversi a PlayStation Conquista il Trono con il proprio account PlayStation Network (lo stesso che usate per giocare online su PS4 e PS5), fatto questo dovrete giocare... giocare e giocare! Completando le seguenti missioni contribuirete a raggiungere il punteggio necessario per passare alla fase successiva:

Gioca a un gioco per almeno 60 minuti (anche non cumulativi): 10 punti

Gioca a un gioco con un amico per almeno un'ora (anche in più sessioni): 15 punti

Sblocca un trofeo bronzo: 5 punti

Sblocca un trofeo argento: 10 punti

Sblocca un trofeo oro: 20 punti

Sblocca cinque trofei in una sola partita: 25 punti

Utilizza le funzionalità di condivisione: 5 punti

La fase 1 (Raggiungi la torre del re) richiede un totale di 25.000.000 punti mentre la fase 2 (Accedi alle stanze interne) verrà sbloccata con 100.000.000 punti, infine la fase 3 (Irrompi nella stanza del trono) sarà accessibile al raggiungimento di 160.000.000 punti.

Sono previste anche ricompense come avatar PSN esclusivi e un tema dinamico per PS4, inoltre il 17 novembre Sony pubblicherà tre domande basate sulle abilità, chi si avvicinerà maggiormente alla risposta giusta si porterà a casa un premio, sono previsti tre premi (uno per ogni domanda): una console PS5, un pacchetto composto da Cuffie Pulse 3D, Gift Card PlayStation Network 100€, Abbonamento annuale 12 mesi PlayStation Plus e PlayStation Now e infine un bundle con Cuffie Pulse 3D e carta regalo 100€ da spendere sul PlayStation Store.