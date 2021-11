Conquista il Trono: in palio PS5, PS Plus, cuffie e gift card nell'ultima fase dell'evento

Come ci ricorda il portale ufficiale dell'eventoConquista il Trono, mancano solo poche ore alla partenza dell'ultima fase, grazie alla quale sarà possibile accaparrarsi uno dei tantissimi premi in palio, inclusa una PS5.

A partire da oggi, mercoledì 17 novembre 2021, Sony pubblicherà alle ore 19:00 del fuso orario italiano una domanda alla quale i giocatori dovranno trovare una risposta. Ad accaparrarsi i premi ogni giorno sarà l'utente che più si avvicinerà alla risposta esatta.

Ecco di seguito l'elenco completo dei premi che Sony metterà in palio:

Premio domanda uno: Console PlayStation 5

Console PlayStation 5

Cuffie Pulse 3D, Gift Card PlayStation Network da 100 euro, Abbonamento annuale 12 mesi per PlayStation Plus e PlayStation Now

In attesa di scoprire quale sarà la prima domanda del concorso a premi, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare tutti i dettagli su come iscriversi all'evento Conquista il Trono PlayStation, grazie al quale molti utenti hanno potuto vincere avatar e temi per PlayStation 4 e PlayStation 5.

