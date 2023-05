Conscience è un gioco horror gratis in Unreal Engine 5, scaricatelo subito!

Recentemente vi abbiamo segnalato Level Zero, un gioco horror in Unreal Engine 5 all'apparenza piuttosto interessante, oggi invece vi parliamo di Conscience, un progetto studentesco sempre in UE5 e disponibile per il download gratis.

Potete scaricare Conscience gratis da Itch.io, ma di cosa si tratta esattamente? Di un videogioco horror che vedrà il giocatore indagare sul mistero dell'omicidio di una intera famiglia... che cosa è successo, e perché in casa sembra esserci una presenza maligna? Toccherà a voi scoprirlo.

Conscience è un videogioco horror sviluppato dagli studenti Atte Haarakangas, Birk Lerviks, Chao Cui, Daniel Zsemberi, Marija Šumarac, Veera Wikström e Xuxiao Ma. Il gruppo ha voluto ridurre al minimo l'effetto Jumpscare puntando invece sull'atmosfera e sulla tensione, un progetto didattico di grande impatto, realizzato principalmente per prendere confidenza con l'Unreal Engine 5. Da apprezzare la presenza del doppiaggio (voci di Aaron Geldert, Eelis Lähteenaro, Ida Budolfsen, Katie Ballinger, Max Salomaa e Veera Wikström) a conferma della volontà di impegnarsi al massimo per questo progetto.

Il gioco dovrebbe vedere una pubblicazione su scala globale entro la fine dell'anno, al momento è disponibile solo su Windows come download gratis, la versione finale presumibilmente verrà espansa e ampliata, sia per quanto riguarda i contenuti sia dal punto di vista tecnico, attualmente il gioco è infatti molto grezzo e poco rifinito.