Conscript, tra Resident Evil e Prima Guerra Mondiale: l'horror sarà pubblicato da Team17

Catchweight Studio continua a lavorare per portare a termine lo sviluppo di Conscript, un intrigante survival horror ispirato ai primi capitoli della serie di Resident Evil e ambientato durante la Prima Guerra Mondiale.

Nel mentre porta a termine i lavori, lo studio di sviluppo è riuscito a trovare un accordo di publishing con Team17, che si occuperà della distribuzione del titolo. Sebbene non ci sia ancora una data di lancio definitiva, Catchweight mira a lanciare Conscript entro il 2024.

"Catchweight Studio sono davvero solo io", afferma Jordan Mochi, fondatore di Catchweight Studio. "Quindi, dopo sei anni di sviluppo, sono felice di avere il supporto delle persone esperte di Team17. Conscript è nato dal mio amore per i survival horror. Sognavo da tempo di creare giochi e creare storie per far giocare le persone. Negli ultimi sei anni, sono stato felice di vedere crescere una comunità di giocatori attorno a Conscript e non vedo l'ora di lavorare con Team17 per lanciare il gioco per la community e i giocatori di tutto il mondo nel 2024".

Ambientato nel 1916 durante la Prima Guerra Mondiale, il titolo racconta la storia di un soldato francese solitario di nome André, che cerca suo fratello Pierre, disperso durante la battaglia di Verdun, tra l'inferno delle trincee della Grande Guerra. Il giocatore dovrà farsi strada tra le trincee labirintiche, cercare rifornimenti e risolvere enigmi complessi, il tutto mentre combatte per la sua sopravvivenza. Conscript sarà presente con una demo alla Gamescom 2023, ma se non avrete l'occasione di presenziare alla fiera potete dare uno sguardo alla demo su Steam.