Considerazioni su trama e finale di Death Stranding oggi in diretta su Twitch

Di Death Stranding si sta parlando praticamente da quando è stato annunciato ormai più di tre anni fa, e dalla sua release è rimasto ben saldo sulle nostre console. Ma dopo anni di trailer criptici e chiacchiere, e dopo averne parlato a fondo nella nostra recensione di Death Stranding, è arrivato il momento di parlare anche del suo finale.

Ci siamo tenuti alla larga da eventuali spoiler abbastanza, e molti di voi avranno già completato e spolpato il gioco, per cui i tempi sono maturi per poterne parlare in maniera approfondita. Cosa vuole dirci Hideo Kojima nella trama della sua ultima opera? Siamo sicuri di aver capito il finale? In un futuro non si sa quanto prossimo, ci sarebbe spazio per un Death Stranding 2?

A questa ed altre domande risponderemo nella nostra live di oggi su Twitch. Iscrivetevi sul canale di Everyeye.it e collegatevi a partire dalle 17 quando saremo in onda e sviscereremo il titolo d'esordio di Kojima Productions in ogni dettaglio.

Oltre che su Twitch avete altri due modi per seguirci: il primo è il nostro canale YouTube Everyeye on Demand, dove trovate in replica tutte le nostre dirette. Per quanto riguarda il gioco di Kojima nello specifico, trovate le nostre considerazioni sul finale e sulla trama di Death Stranding anche sul nostro sito, in versione "da lettura".