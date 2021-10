Consigli per gli acquisti di Halloween: comprate uno spaventoso Funko Pop!

Halloween incombe e ancora non avete deciso cosa comprare per allietare la festa per voi e per i vostri amici? Allora vi consigliamo di comprare uno dei tanti, mostruosi Funko Pop! disponibili nel catalogo di GameStop!

GameStop offre decine e decine di figure adatte alla notte più spaventosa dell'anno, tutte a 15,98 euro e ispirate ai personaggi più disparati della cultura pop contemporanea. Michael Myers di Halloween, ad esempio, è un vero e proprio classico, ma non sono da meno neppure Imhotep de La Mummia, Jack e Zero di Nightmare Before Christmas, Dracula degli Universal Studios, il Principe Vlad di Bram Stoker's Dracula, i protagonisti di Ghostbusters e Thor, Venom e Doctor Doom di Marvel Zombies.

Oltre ai Funko Pop! in pronta consegna, GameStop offre anche tante statuine in prenotazione in uscita nei prossimi mesi. Spiccano, ad esempio, Daryl con il cane di The Walking Dead a 15,98 euro previsto per il 31 dicembre 2021 e l'esclusivo Dark Wanderer di Diablo 2: Resurrection (22,98 euro) in uscita il 28 febbraio 2022. Potete consultare la lista completa dei Funko Pop! disponibili dirigendovi sul sito ufficiale di GameStop.