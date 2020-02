Console Carbon Footprint: FIFA 20 è stato il videogioco più inquinante del 2019

Stando al nuovo studio condotto da Console Carbon Footprint, FIFA 20 è stato il videogioco che ha avuto il più elevato impatto sull'ambiente nel 2019, con una emissione globale di CO2 equiparabile a quella di circa 262 milioni di cicli di ricarica dei moderni smartphone.

Focalizzandosi sul simulatore calcistico di Electronic Arts, l'iniziativa promossa da Console Carbon Footprint si estende all'intero settore per sensibilizzare gli appassionati di videogiochi sulle tematiche ambientaliste, il tutto per esortare i consumatori a modificare le proprie abitudini per non impattare ulteriormente sul riscaldamento climatico.

Il report di Console Carbon Footprint parte dall'assunto che FIFA 20 è stato il videogioco più venduto nel 2019 su supporti fisici, e che questi ultimi generano il 96% in più di emissioni di CO2 rispetto alle controparti acquistate in digitale. Questa enorme differenza è dovuta ai processi industriali responsabili per l'approvvigionamento delle materie prime (come carta, alluminio e plastica), ma anche ai consumi generati nella trasformazione di queste ultime nel packaging e nelle custodie e, in ultima analisi, alla distruzione su larga scala delle copie fisiche.

Lo studio in questione, però, sembra riallacciarsi solo al dato delle copie vendute su supporto fisico, senza cioè tenere conto degli altri fattori che possono determinare le emissioni globali di CO2 causate dai videogiochi, come la gestione "in remoto" dei server da parte degli sviluppatori di titoli multiplayer, anche free-to-play e quindi relativamente slegati dalle logiche basate sulla distribuzione su supporti fisici, specie dopo l'esplosione del fenomeno dei battle royale come Fortnite o PUBG.

A tal proposito, vi invitiamo a leggere questi approfondimenti sul supporto di Microsoft alla lotta al cambiamento climatico con la divisione Xbox e sulla volontà di Sony di ridurre i consumi di PlayStation 5, o almeno questo è quanto promesso dal colosso tecnologico giapponese illustrando le caratteristiche hardware di PS5.