Quale console comprare nel 2023 tra PS5, Xbox Series X/S e Switch?

La seconda metà del 2023 si prospetta molto interessante grazie all'arrivo di giochi come The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, Final Fantasy XVI, Marvel's Spider-Man 2 e Starfield, oltre a giochi multipiattaforma come Diablo 4 e Street Fighter 6. Una bella occasione per comprare o cambiare console.

Se però siete fortemente indecisi, ecco una piccola guida che potrebbe tornarvi utile per decidere quale console comprare tra PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch.



PlayStation 5

PlayStation 5 è la console di attuale generazione più venduta e non ha certo bisogno di presentazioni.Sicuramente per poter usufruire delle esclusive Sony, che però ormai sembrano destinate ad arrivare (se non tutte, almeno buona parte) anche su PC.

L'ecosistema PlayStation è destinato a crescere nel prossimo futuro con l'arrivo di nuovi accessori targati Sony e di nuovi modelli della console, tra cui PS5 Slim con lettore ottico (fine 2023, secondo i rumor) e PS5 Pro (Natale 2024 per un leak) e PlayStation Q Lite, console portatile per il Remote Play. Proprio questo potrebbe frenarvi... vale la pena comprare una PS5 adesso o merita attendere l'arrivo dei nuovi modelli?

Il prezzo di listino non accenna a diminuire (anzi, la scorsa estate sia PS5 che PS5 Digital sono aumentate di 50 euro) ma chissà che Sony non possa cogliere l'occasione di PS5 Slim per un redesign e un taglio di prezzo ufficiale.

PlayStation 5 costa 549.99 euro mentre per PS5 Digital Edition senza lettore ottico servono 449.99 euro

Xbox Series X/Xbox Series S

, un hardware di fascia premium venduto a 499.99 euro. Difficile da reperire nei negozi e online, paga la mancanza di esclusive di peso (per ora, ma tanti giochi di spessore dovrebbero arrivare presto, da Starfield a Senua's Saga Hellblade 2) e forse di un vero system seller.Quest'ultimo ruolo è ricoperto da Game Pass, che in cambio di un prezzo tutto sommato contenuto permette di accedere a un catalogo con centinaia di videogiochi, tra cui, come i giochi Bethesda e Xbox Game Studios.

Quasi 500 euro sono troppi? In questo caso potete optare per Xbox Series S in vendita a 299.99 euro (249.99 euro in offerta) anche se dovrete rinunciare al supporto per la risoluzione 4K e in generale ad un po' di potenza bruta, senza sacrificare nulla però dell'esperienza Xbox, come Game Pass, Quick Resume e tutte le altre caratteristiche software di Xbox Series S.

Nintendo Switch

Fino ad oggi avete resistito al suono della sirena di Nintendo Switch ma l'uscita di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom vi sta facendo vacillare. Vale la pena comprare una Nintendo Switch nel 2023?Domanda difficile, questa. Il prezzo dei vari modelli della famiglia Switch (Switch Standard, Switch Lite e Switch OLED) non è mai sceso ufficialmente e i costi per comprare una console nuova sono ancora piuttosto alti, e lo stesso vale per le grandi esclusive Nintendo, il cui prezzo cala molto raramente, sia in formato fisico che digitale.

I rumor vorrebbero una nuova console Nintendo in uscita nel 2024 e a quel punto Switch potrebbe vedere calare drasticamente il supporto lato software. Certo, il catalogo include tantissimi giochi di qualità che potete recuperare senza troppe difficoltà... voi la scelta. Un buon compromesso potrebbe essere quello di optare per Switch Lite (magari se la trovate in offerta a 199.99 euro), rinunciando però alla natura ibrida di Switch per accontentarsi della sola dimensione portatile.

E Steam Deck?

Lo sappiamo cosa state pensando:, così gioco tutti i giochi per PC in mobilità! Ipotesi validissima ma tenete presente che i costi sono ancora alti e l'ottimizzazione dei singoli giochi non è sempre ottimale.Volete saperne di più? Ecco la recensione di Steam Deck se volete saperne di più su questo device.