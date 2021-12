Le console rientrano ogni anno tra i regali più desiderati dalle persone di tutte le età, e il Natale del 2021 non fa certamente eccezione. La scelta è incredibilmente vasta e variegata, ma non tutte sono facilmente reperibili ed alcune non possono ancora essere trovate a prezzo scontato.

Quale console conviene comprare a Natale 2021? Ci piacerebbe consigliarvi l'acquisto di una PlayStation 5 o una Xbox Series X, due console di nuova generazione disponibili sul mercato da oltre un anno, ma che a causa del problemi di scorte sono ancora difficili da reperire. Se proprio volete regalarne una, vi consigliamo di armarvi di pazienza e monitorare costantemente le pagine social e i siti web dei principali rivenditori nostrani, in particolare GameStop, MediaWorld ed Euronics. Per quanto riguarda Amazon.it, da qui al 31 dicembre di tanto in tanto offrirà ai membri Prime l'accesso prioritario a nuove unità di PlayStation 5 e PlayStation 5 Digital Edition.

Se andate di fretta ma non volete rinunciare alla nuova generazione di console, allora non possiamo non consigliarvi l'acquisto di Xbox Series S. La sorellina minore di Xbox Series X non include il lettore dei dischi (è solo digitale), inoltre offre una potenza grafica minore (con target 1080p/1440p e il supporto ai 120fps in giochi selezionati) e un SSD di 512 GB (contro quello di 1TB di Series X), ma può essere considerata next-gen a tutti gli effetti. È compatibile con tutti i giochi che sono già disponibili o che verranno lanciati sulla sorella maggiore. Mentre vi scriviamo, tra l'altro, Xbox Series S è in offerta su Amazon.it, dove può essere acquistata al prezzo di 279 euro anziché 299,99 euro. Si trova in disponibilità immediata ed offre i vantaggi Prime, vi consigliamo di approfittarne subito se siete interessati, le scorte potrebbero finire in ogni momento. Sempre su Amazon trovate anche la Xbox Series S con i pacchetti di Fortnite e Rocket League a 299,99 euro.

L'altro grande must have di Natale 2021 è senza dubbio Nintendo Switch: l'ibrida di Kyoto è in giro da cinque anni, ma - potendo contare su una libreria sterminata e in continua crescita - non passa mai di moda. In questo caso vi suggeriamo di comprarla da GameStop, dove Switch è in bundle con Mario Kart 8 Deluxe e 3 mesi di Switch Online al prezzo promozionale di 299,98 euro invece di 367,98 euro. Sempre da GameStop ci sono anche Nintendo Switch Blu/Rosso Neon con Ring Fit Adventure a 359,98 euro e, per chi preferisce il gioco in mobilità, Nintendo Switch Lite (Corallo o Turchese) con una copia di Animal Crossing New Horizons a 239,98 euro invece di 269,98 euro