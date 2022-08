La nuova console di Logitech compare online: è identica a Nintendo Switch

A inizio agosto, Logitech e Tencet hanno annunciato una console dedicata al Cloud Gaming con il supporto a GeForce Now e Xbox Cloud Gaming. Oggi, a meno di un mese di distanza, un leaker ha mostrato le prime immagini della console di Logitech, che sembra ricordare molto da vicino un altro popolare handheld attualmente sul mercato.

Le immagini sono inizialmente state pubblicate dal leaker Evan Blass, ma sono già state rimosse da Twitter per problemi di Copyright: i colleghi di The Verge, tuttavia, sono riusciti a ripubblicarle in alta risoluzione sul proprio sito web. Dando un'occhiata alle fotografie, che trovate anche in calce a questa notizia, non passerà sicuramente inosservato il fatto che la console abbia un design praticamente uguale a quello di Nintendo Switch.

Non solo: persino l'UI del dispositivo è identica a quella della console portatile della Grande N, tramite la quale è possibile scorrere tra le applicazioni e i giochi installati sul device. Una delle immagini mostra poi le app di Chrome e YouTube, insieme a quelle di Steam, NVIDIA e Xbox Cloud Gaming. Ovviamente, il fatto che le immagini siano state rimosse da Twitter su richiesta di Logitech sembra confermare che si tratti di reali scatti della console realizzata con Tencent.

Il dispositivo dovrebbe anche avere l'accesso a Google Play, il che conferma che avrà Android come proprio sistema operativo e che farà girare i giochi Android nativamente, oltre ovviamente alle produzioni per PC via cloud.

Le immagini ci permettono infine di vedere che la console ha due stick analogici, quattro pulsanti principali (X, Y, A e B) e il classico crocino direzionale, insieme al pulsante Home, al pulsante Logitech e a due altri pulsanti per i menu di pausa. Sul retro della console, invece, troviamo due grilletti, esattamente come quelli montati su qualsiasi controller moderno.