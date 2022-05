Quale console è nata prima tra PlayStation e Xbox?

Probabilmente mai come in questi ultimi anni la concorrenza in ambito console tra Sony e Microsoft si è accesa, grazie all'arrivo sul mercato di due console dalle enormi potenzialità come sono PlayStation 5 e Xbox Series X|S, e degli sforzi delle due compagnie per produrre esclusive e servizi di altissima qualità.

Arrivati ormai nel 2022 possiamo dire che questa sana competizione dura da più di vent'anni, un lasso di tempo sufficientemente lungo da fare sì che molti giovani videogiocatori non conoscano le origini della concorrenza tra i due colossi dell'industria videoludica, e si domandino se è nata prima PlayStation o Xbox.

Rispondere a questa domanda è comunque molto semplice: la famiglia di console più "anziana" è quella PlayStation. Infatti, la prima PlayStation è arrivata sul mercato il 3 dicembre 1994, sulla scia dell'enorme successo avuto negli anni precedenti dalle console Nintendo. Ben sette anni dopo, e più precisamente il 15 novembre 2001, venne invece pubblicata la prima console Xbox, che quindi conta rispetto alla rivale una generazione in meno, avendone attraversate quattro (compresa quella attuale) contro le cinque di PlayStation

A proposito di console, mentre la carenza di scorte di PlayStation e Xbox rischia di protrarsi fino al 2024, in alcune indiscrezioni e voci di corridoio si inizia già a parlare di console mid-gen per PS5.