Xbox Scarlett: Michael Patcher sulla possibilità che Microsoft ne realizzi due Versioni

Negli ultimi mesi, i rumor e le voci di corridoio relativi alla prossima generazione di console hanno iniziato a farsi progressivamente più numerosi. Su questo intrigante tema, si è recentemente espresso l'analista Michael Patcher.

In occasione di un'intervista rilasciata alla Redazione di Gamingbolt, Patcher ha infatti espresso la propria visione in merito al futuro del gaming in Casa Microsoft. In particolare, l'analista ha commentato la possibilità che la casa di Redmond decida di realizzare più versioni della propria prossima Console.

Per quanto riguarda il futuro di Xbox, alcuni recenti rumor segnalavano infatti la possibilità che Microsoft fosse al lavoro su due differenti hardware, entrambi da ricondurre al nome in codice Xbox Scarlett: uno dedicato al gioco in streaming ed uno più "tradizionale". Patcher non sembra escludere questa possibilità, affermando: "Mi aspetto una console semplificata [...], download-only, priva di disco fisso e lettore dischi. [...] E poi penso ci sarà una console più costosa [...]". Quest'ultima, secondo l'analista, potrebbe supportare il gioco in 4K e la realtà virtuale. Patcher inoltre aggiunge: "Non so se si tratterà di 'modelli'. Non penso che si avranno dispositivi completamente differenti".

E voi cosa ne pensate? Ne approfittiamo per segnalarvi che, sulle pagine di Everyeye, potete visionare un nostro video dedicato al tema della next-gen, dal titolo "Tutto quello che sappiamo su PS5 ed Xbox Scarlett".