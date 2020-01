Console nextgen: Phil Spencer parla dell'SSD di Xbox Series X e della memoria di PS5

Gli ultimi leak sulle specifiche di Xbox Series X e PS5 fanno riemergere in rete delle dichiarazioni condivise da Phil Spencer di Microsoft nel corso dell'E3 2019: durante l'evento di Los Angeles, il boss della divisione Xbox parlò infatti delle capacità dell'SSD iperveloce equipaggiato da Xbox Series X e da PS5.

Nel corso di un'intervista concessa a PC Games Hardware e ripresa da WCCFtech, Spencer offrì il suo importante punto di vista sulle memorie a stato solido equipaggiate dalle piattaforme di nuova generazione affermando come "grazie alla loro velocità, gli sviluppatori possono utilizzare l'SSD come RAM virtuale. I tempi di accessi ai dati di questi SSD si avvicinano ai tempi di accesso alla memoria RAM della corrente generazione di console. [...] Naturalmente, l'SSD sarà sempre una soluzione più lenta di una RAM GDDR6, ma la capacità di fornire alla CPU e alla GPU l'accesso ai dati direttamente tramite SSD consentirà agli sviluppatori di creare mondi di gioco che non saranno solo più ricchi ma anche più fluidi".

Estendendo il discorso a PS5 e alla scelta compiuta da Sony di equipaggiare la console next-gen con un SSD NVMe analogo a quello di Xbox Series X, il capo della divisione Xbox di Microsoft non nasconde la sua felicità per questa decisione: "Mi piace il fatto che Mark Cerny e il suo team di Sony stiano investendo in un SSD iperveloce per PlayStation 5, così (gli sviluppatori multipiattaforma, ndr) possono implementare delle funzioni corrispondenti nei loro motori grafici. Insieme garantiremo una base installata più ampia e gli sviluppatori faranno tutto il possibile per padroneggiare e supportare velocemente la programmazione di queste funzioni hardware evolute".

Sempre a proposito di PlayStation 5, Spencer dichiarò infine che "non ho un kit di sviluppo per PS5, non penso nemmeno che il nostro team di Minecraft ne abbia uno. Ma sarà interessante vedere come l'industria saprà trarre beneficio dall'utilizzo globale di queste soluzioni basate su SSD".

Sia PS5 che Xbox Series X sono attese al lancio per Natale 2020, ad un prezzo che deve essere ancora annunciato ma che, stando a quanto ipotizzato dagli analisti di settore, dovrebbe aggirarsi tra i 400 e i 600 euro.