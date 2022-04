Console e PC sono apparecchi 'vampiro': dall'UK l'invito a risparmiare corrente

Anche a causa della crisi internazionale generata dalla guerra in Ucraina, il tema del risparmio energetico ha acquisito sempre maggiore rilevanza all'interno dei Paesi europei.

Non fa eccezione la Gran Bretagna, nella quale sono state condotte nuove e interessanti indagini sui consumi di energia elettrica da parte della popolazione. Con un aumento del prezzo della corrente quantificato in ben il 54%, la BBC stima la spesa energetica annua di una famiglia inglese in circa 1.971 sterline annue (circa 2.340 euro).

Per cercare di contenere i consumi di corrente del Regno Unito, gli analisti di British Gas hanno recentemente suggerito di spegnere i cosiddetti apparecchi "vampiro", ovvero device che consumano energia anche quando in stand-by. Nella lista offerta dall'ente hanno trovato spazio, tra le altre cose, anche le console da gaming. Queste ultime - riferisce British Gas - tendono infatti a continuare a consumare energia anche in modalità riposo, per un valore monetario che il team quantifica in una media di 12,17 sterline (circa 15 euro) annue. Medesimo discorso anche per i consumi di un PC, che costerebbero alle famiglie un equivalente di 11,22 sterline (circa 13 euro). All'appello non mancano ulteriori apparecchi elettrici di uso quotidiano, come forni a microonde (16,37 sterline), lavatrici (4,73 sterline), stampanti (3,81 sterline) o caricabatterie del cellulare (1,26 sterline).

Prese singolarmente, parliamo di cifre contenute, che tuttavia se sommate sarebbero in grado di generare un risparmio totale - sempre stando alle stime di British Gas - di ben 147 sterline (175 euro circa) annue.