Console PlayStation come portachiavi: il Pesce d'Aprile di Sony in video!

Non potendo lasciarsi scappare l'occasione, i canali social di PlayStation Asia "festeggiano" il Pesce d'Aprile 2019 e il venticinquesimo anniversario di PlayStation presentando un folle gadget per tutti i fan del Monolite Nero: dei portachiavi dalla forma, e dal peso, delle console Sony!

Il simpatico filmato promozionale confezionato dalla divisione asiatica di PlayStation mostra due appassionati che tentano di compiere delle attività quotidiane come l'aprire la porta di casa o lo scattarsi un selfie utilizzando chiavi e smartphone collegati a questi mastodontici "accessori".

La finta collezione di portachiavi celebrativi per i primi 25 anni di vita di PlayStation comprende il modello di lancio della mitica PSX, ma anche PS2, una PlayStation 3 con colorazione bianca e, naturalmente, una PlayStation 4, anche lei nel modello "base" commercializzato nel novembre del 2013.



In Giappone, dove è già il primo giorno di aprile, diversi altri attori dell'industria videoludica si stanno sbizzarrendo con questi scherzi: il team interno a SEGA diretto da Toshihiro Nagoshi, ad esempio, ha pubblicato un filmato del nuovo Yakuza che mostra il titolo con un sistema di combattimento basato a turni, mentre i giocatori di Pokemon GO affermano di aver rintracciato nientemeno che Ash Ketchum nelle foto ingame scattate nell'universo in realtà aumentata del kolossal mobile di Niantic.



Date un'occhiata al falso video di presentazione del folle esperimento commerciale delle console PlayStation come portachiavi e diteci cosa ne pensate di questa simpatica iniziativa.