Le console portatili dovranno avere batterie sostituibili dal 2027

Di recente sono stati diffusi i dettagli in merito al nuovo regolamento relativo alle batterie e ai rifiuti di batterie stabilito dall'Unione Europea. Con l'obiettivo di fare in modo che le nuove batterie siano sostenibili e contribuiscano alla transizione verde, infatti, in futuro sarà obbligatorio creare dispositivi con batterie sostituibili.

La norma entrerà in vigore nel 2027 e coinvolgerà anche i produttori di console da gioco portatili come Valve (Steam Deck) e Nintendo. Questo significa che tutte le console portatili messe in commercio fra circa quattro anni dovranno essere realizzate in modo tale che l'utente finale possa agevolmente aprirle e procedere con il cambio batteria. Il nuovo regolamento dovrebbe quindi avere un effetto positivo sul ciclo di vita dei prodotti tecnologici, così da prolungarne la vita ed evitare che gli utenti gettino dispositivi fuori garanzia per via della sola batteria ormai fuori gioco.

Pare inoltre vi sia l'intenzione di ravvivare il mercato delle batterie, di cui si prevede un aumento della domanda pari a 10 volte da oggi al 2030. Le nuove norme dovrebbero quindi avere un impatto notevole sul settore delle batterie e sul loro smaltimento. Non possiamo escludere che la maggiore richiesta di batterie possa essere in piccola parte dovuta anche alla volontà dei giocatori di acquistare più batterie per lo stesso dispositivo, così da poter effettuare una rapida sostituzione ed evitare 'tempi morti' in attesa della ricarica della batteria di riserva.

In ogni caso l'entrata in vigore del regolamento, che sostituirà quello del 2006, è ancora lontano e con tutta probabilità non intaccherà in alcun modo le eventuali Nintendo Switch 2 e Steam Deck 2, ma i loro successori.

Avete già letto le ultime indiscrezioni su Nintendo Switch 2, la cui uscita sembra essere prevista per l'inizio del 2024?