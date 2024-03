Console portatili e PC ibridi: il futuro degli Handheld è nel sistema operativo Playtron?

Nelle infuocate giornate della GDC 2024 la startup Playtron ha annunciato un sistema operativo per PC ibridi e console portatili che promette di portare una ventata di freschezza nel settore degli Handheld.

Guidata dall'ex CEO di Cyanogen Kirt McMaster, Playtron è un'azienda che punta a rivoluzionare il mercato dominato attualmente da Steam Deck e Nintendo Switch attraverso un sistema operativo basato su Linux che non è legato a nessun negozio o piattaforma pregressa.

L'obiettivo di McMaster è quello di garantire l'accesso a un sistema operativo completamente sganciato da qualsiasi store digitale, dando così vita a un vero e proprio ecosistema videoludico 'libero' che possa essere fruito tanto su PC desktop quanto su dispositivi mobile, come pure su PC ibridi, console portatili, TV e persino auto.

Il boss di Playtron sostiene inoltre che i primi dispositivi equipaggiati 'nativamente' con il nuovo sistema operativo dovrebbero approdare sul mercato nel corso del 2025, con tanto di funzioni avanzate basate sull'Intelligenza Artificiale per aiutare i giocatori occasionali a determinare le configurazioni di lancio ottimali per i giochi. La carica degli Handheld tornati di moda con Steam Deck, ad ogni modo, sembra essere destinata a proseguire ancora per molto tempo, e questo a prescindere dal successo di Playtron.

