Console PS5 su Amazon per il Black Friday, ultimi pezzi disponibili prima di PS5 Slim?

Durante questi giorni di Black Friday, anche su Amazon abbiamo trovato la console PlayStation 5 in vendita ad un prezzo scontatissimo, sia in versione stand-alone che in bundle con un gioco e anche in edizione limitata Spider-Man 2.

Cercando le console su Amazon, ci siamo accorti che quasi tutte le versioni in vendita ad un prezzo promozionale sono esaurite, ora in vendita solamente da venditori terzi ad un prezzo maggiorato rispetto a quanto ci proponeva Amazon con le console vendute e spedite direttamente dal sito.

Sony durante la presentazione di PS5 Slim aveva dichiarato che al lancio della nuova console, avrebbe prodotto solamente il nuovo modello, pertanto possiamo immaginare che le console PS5 "fat" in vendita ad un prezzo scontato in questo momento siano le ultime rimaste prima del nuovo modello, che vi ricordiamo sarà messo in vendita al prezzo di listino di 549,99 euro per la versione con lettore o 449,99 euro per la versione Digital.

Pertanto, se volete acquistare una console PS5 ad un prezzo scontatissimo, vi consigliamo di approfittare degli unici due bundle rimasti in vendita su Amazon ad un prezzo ribassato, quello con Final Fantasy XVI al super prezzo di 469,99 euro a questo link e quello che include una copia di EA FC 24 al prezzo di 499,99 euro a questo link, tutti gli altri bundle sono esauriti.

L'altra poromozione super interessante legata al mondo di Sony, è quella che ci propone il bundle DualSense + EA FC 24 al super prezzo di 89 euro a questo link.