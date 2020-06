Console che sembrano intagliate nel legno? Azienda vende kit per mod 'naturali'

Mentre gli appassionati di videogiochi attendono con impazienza l'uscita di PS5 e Xbox Series X, l'azienda Rose Colored Gaming propone dei kit per customizzare console come PS4, Xbox One e Switch attraverso degli speciali piallacci adesivi in legno.

Il sito di RCG è stato lanciato nel 2012 da due artisti con la passione per i videogiochi e, soprattutto, per il retrogaming. L'ultima collezione in salsa vintage dell'azienda statunitense con sede a Cleveland (Ohio) guarda perciò al passato per dare modo agli utenti di modificare l'aspetto della propria console preferita con l'applicazione di queste personalizzazioni.

Ciascun kit di customizzazione comprende diversi listelli in legno da collocare su ogni lato della piattaforma scelta. I sottilissimi piallacci in legno non modificano il form factor della console e, a detta dei loro ideatori, non inficia sulla loro capacità di dissipazione del calore. Le immagini esplicative consultabili sul sito ufficiale di Rose Colored Gaming mostrano ciascuna piattaforma con applicati i relativi kit, dandoci così modo di apprezzarne la qualità e di ammirare in anteprima l'effetto promesso dalle customizzazioni.

Lo scatto promozionale che RCG ha pubblicato sulle principali piattaforme di condivisione di contenuti in rete per mostrare le versioni "naturali" di PlayStation 4 e Xbox One che sembrano intagliate nel legno sta spopolando sui social e ottenuto, in sole 15 ore, circa 70.000 "mi piace" dalla community di Reddit. Cosa ne pensate di questo lavoro? Fatecelo sapere con un commento.