Le console saranno soppiantate dal cloud? Per Microsoft si tratta solo di un'alternativa

Da alcuni anni si discute di una possibile scomparsa delle tradizionali console da gaming, e ad alimentare le possibilità che questo scenario possa prima o poi avverarsi c'è la sempre più evidente ascesa del cloud gaming.

Nonostante stia puntando molto su Xbox Cloud Gaming, come dimostra anche il recente accorto stretto con Samsung per l'app TV Xbox, Microsoft è convinta che il cloud non andrà a soppiantare in alcun modo le console. Pur vero che permette di giocare in assenza di hardware dedicati, di godersi i tripla A anche su smartphone (per quanto con risultati altalenanti) e di evitare di scaricare in locale i file di gioco, il cloud non è generalmente in grado di competere con il livello di prestazioni che una console può invece offrire. Motivo per cui, secondo il senior global product manager di Xbox Game Pass Pav Bhardwaj, ci saranno sempre gli utenti che preferiranno una console al cloud.



"Rispetto a otto anni fa, le cose sono cambiate molto in termini di larghezza di banda e tecnologia ma, allo stesso tempo e parallelamente a questo, sono aumentate anche le aspettative delle persone. Penso che siamo arrivati al punto di svolta in cui possiamo fornire servizi di cloud gaming tramite Smart TV nello stesso modo in cui vengono forniti Disney+ o Netflix, a quel livello [di qualità] - e non hai bisogno di una console.

Ad alcune persone piacerà sempre giocare su console, avere una console in soggiorno. Adoro le console: questa è solo un'altra strada, un'altra opzione per portare il gaming ad altre persone. Non è che l'una sia un danno per l'altra. C'è ancora il PC e ci saranno nuovi form factor che usciranno in futuro. Le console sono amate e il cloud gaming è solo un'ottima alternativa". Voi cosa ne pensate? Le console potranno mai essere sostituite appieno dal cloud gaming?