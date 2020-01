Console Streaming: la Beta del servizio di gaming Microsoft arriva in Italia

Continua ad espandersi l'area d'influenza di Console Streaming, servizio di gaming in streaming che sta attirando sempre più l'interesse dei videogiocatori in seguito all'annuncio secondo il quale sarà gratuito per tutti gli abbonati a Xbox Game Pass e supporterà un gran numero di periferiche, incluso il DualShock di PlayStation 4.

A partire da oggi, infatti, anche gli utenti italiani membri del programma Xbox Insider potranno ufficialmente testare con mano il servizio. Vi basterà infatti effettuare la registrazione sul sito ufficiale e, a patto di rientrare tra i fortunati giocatori selezionati per provare la beta di Console Streaming, potrete scaricare la relativa applicazione sui dispositivi Android supportati e provare una selezione di titoli in portatilità.

Vi ricordiamo che secondo Phil Spencer Project xCloud non punta a sostituire la normale fruizione dei videogiochi e, a darne la conferma, è la possibilità al momento di usufruire del servizio esclusivamente su smartphone e tablet a differenza di quanto avviene con Google Stadia.

Nel caso in cui ve lo foste perso, solo qualche settimana fa sono stati aggiunti al catalogo di Project xCloud ben quattro nuovi giochi: Children of Morta, Dead by Daylight, Fishing Sim e Wreckfest.