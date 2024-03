Come visto a più riprese, sono diverse le console che nel corso degli anni hanno raggiunto numeri incredibili: basti pensare, ad esempio, a quanto conseguito da Nintendo Switch in Giappone, ove mancava poco per divenire la console più venduta di sempre nel febbraio del 2024. Ma quali sono le console che hanno venduto più di 100 milioni di unità?

Non sono molte le piattaforme che possono vantare dalla loro dei risultati di questo spessore. Se da un lato non sorprende affatto la presenza al primo posto di PlayStation 2, che ha raggiunto un record storico forse imbattibile - almeno per ora -, dall'altro lato vi sono state altre console che hanno provato a raggiungere il tanto ambito gradino più alto del podio. Tra le console più vendute di sempre troviamo anche Nintendo DS e Nintendo Switch, con quest'ultima che, essendo ancora sul mercato, non è detto che non possa battere la macchina da gioco a doppio schermo della Grande N.

Che dire, invece, per le restanti posizioni? Qui di seguito trovate l'elenco di tutti i game system che hanno raggiunto e superato le 100 milioni di piattaforme vendute:

Al primo posto abbiamo PlayStation 2, con 160 milioni di unità; Segue poi Nintendo DS, con 154,02 milioni di console vendute; Al terzo posto troviamo invece Nintendo Switch con 139,36 milioni di unità; Al quarto, invece, abbiamo il Game Boy, con 118,69 console piazzate sul mercato; Al terzultimo gradino abbiamo PlayStation 4, con 117,2 milioni di unità vendute; Al penultimo, invece, c'è PlayStation, con 102,49 milioni di console; Infine abbiamo Nintendo Wii, con "sole" 101,63 milioni di unità.

C'è qualche posizione che vi ha sorpreso maggiormente? Inoltre, credete che ci sarà presto o tardi una console in grado di eguagliare e superare quanto fatto da PlayStation 2?

