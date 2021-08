Quante console hanno venduto Nintendo, Microsoft, Sony e SEGA?

Qual è l'hardware house che ha venduto più console in assoluto nella storia? Nintendo, con 800.84 milioni di console vendute dai primi anni '80 ad oggi, con 89 milioni di Nintendo Switch distribuite in tutto il mondo.

A seguire troviamo Sony con 565 milioni di console della famiglia PlayStation, gradino più basso del podio per Microsoft con 170 milioni di console Xbox. SEGA ha raggiunto quota 75 milioni di hardware venduti mentre Atari si ferma a 35 milioni.

La ricerca prende in considerazione solamente le console con giochi intercambiabili, escludendo quindi i Color TV Game di Nintendo, i Game & Watch e le console Plug & Play come PlayStation Classic, NES e SNES Mini, la PocketStation e in generale gli add-on esterni di console già esistenti.

Su ResetERA molti hanno fatto come Nintendo goda di un decennio di vantaggio avendo iniziato a commercializzare console tradizionali nel 1983 mentre l'avvento di PlayStation risale al 1994, facendo partire il conteggio da quest'anno la casa di Kyoto sembra comunque in vantaggio di circa 95 milioni di console.

Al marzo 1995 (con PlayStation uscita da pochi mesi in Giappone e in procinto di arrivare in Europa e Nord America a fine anno) Nintendo aveva venduto circa 141.49 milioni di console tra SNES, Game Boy e Nintendo 8-Bit.