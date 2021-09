Quante console per videogiochi esistono nel mondo?

Il mercato console non ha mai smesso di evolversi dall'avvento della prima generazione degli anni '70. Oggi PlayStation 5, Xbox Series X/S e Nintendo Switch sono le protagoniste principali, senza dimenticare l'ormai "vecchia generazione" rappresentata da PlayStation 4 e Xbox One che stanno ancora sparando le loro ultime cartucce.

Vi siete mai chiesti però quante console per videogiochi sono esistite nel corso dei decenni? Subito si pensa alle numerose PlayStation di Sony ma anche ai tantissimi sistemi casalinghi e portatili di Nintendo e alle Xbox di casa Microsoft. Ma la verità è che esistono così tante produzioni hardware sconosciute che è quasi arduo riuscire a nominarle tutte. Sì, perché al mondo ci sono oltre 1000 console ufficialmente riconosciute. La larghissima maggioranza di queste, all'incirca 900, fanno parte della prima generazione di console partita nel 1972. Il motivo di un numero così enorme è dato dal fatto che vengono contati anche quei sistemi pensati esclusivamente per un singolo gioco: si pensi ad esempio alle incalcolabili console incentrate su Pong realizzate nel corso degli anni '70, da sole capaci di coprire gran parte del totale visto con il passare dei decenni.

La seconda generazione parte con il Fairchild Channel F, ma di quell'epoca fanno parte anche gli iconici Atari 2600 e Intellivision. La terza generazione ci ha offerto classici intramontabili quali il NES e il SEGA Master System, mentre la quarta ha visto il debutto di icone come il Super Nintendo e il SEGA Mega Drive. Si arriva alla quinta generazione: di questa classe fanno parte la PlayStation, il SEGA Saturn e il Nintendo 64, che lasceranno poi il posto ai pesi massimi della sesta generazione come PlayStation 2, Xbox, GameCube e Dreamcast. La settima segna l'avvento dell'alta definizione grazie a PlayStation 3 e Xbox 360, mentre Nintendo offre la rivoluzione chiamata Wii. Si arriva infine all'ottava generazione, dove vengono catalogate PlayStation 4, Xbox One e Wii U; sempre in questa categoria rientra anche la Switch nonostante sia ancora oggi nel pieno del suo ciclo vitale, nonostante il debutto della nona generazione con PS5 e Xbox Series X/S.

