Console per videogiochi: quali sono state le più sfortunate? Dal Dreamcast al Virtual Boy

Per ogni PlayStation, Xbox 360 o Nintendo Switch di successo, non sono mancate altrettante console passate in sordina o dimenticate prematuramente. Qualcuna era scadente di suo, altre ancora invece avrebbero meritato molta più considerazione. Di seguito, vi proponiamo alcune tra le console più sfortunate di sempre.

3D

Il Panasonic 3DO era stato pubblicizzato alla grande, promettendo tecnologie all'avanguardia e un nuovo modo di intendere i videogiochi. E in verità il potenziale c'era tutto, date le specifiche tecniche all'epoca piuttosto impressionanti. Il vero problema del 3DO, che ne causerà la fine prematura, era tuttavia dovuto al suo prezzo di mercato davvero elevato (negli Stati Uniti era venduto a 700 dollari), che impedirono alla console di spiccare il volo in un mercato dominato dal Super Nintendo e dal Mega Drive. E così nel 1996 il 3DO sparisce di scena dopo a malapena tre anni di vita, regalandoci quantomeno una perla come il primo Gex, in seguito convertito su PlayStation.

Atari Jaguar

Datata 1993, sulla carta una produzione rivoluzionaria, dato che prometteva il supporto ai 64-Bit in un'epoca in cui la generazione a 16-Bit era ancora quella corrente; all'atto pratico un fiasco enorme sia perché il parco titoli era abbastanza esiguo e di scarsa qualità (ma Alien vs Predator riuscì a distinguersi positivamente), sia perché i 64-Bit promessi non hanno mai avuto un reale riscontro una volta avviata la maggior parte dei giochi. E così il Jaguar finì nel dimenticatoio, con Atari che abbandonò per sempre il mercato console: la fine ingloriosa di un colosso leggendario.

Atari Lynx

Uscito a cavallo tra il 1989 e il 1990 in tutto il mondo, il Lynx aveva il potenziale per far bene: è stato infatti il primo sistema portatile ad offrire uno schermo a colori, l'opposto del Game Boy e del suo schermo dalle tinte verdi e dalle visuali poco illuminate. Eppure, il portatile Nintendo prenderà il sopravvento sul piano commerciale, lasciando al sistema Atari soltanto le briciole. La successiva uscita del Game Gear non ha aiutato, ed ecco che il Lynx si è ritrovato schiacciato tra l'allora leggendaria competizione tra Nintendo e SEGA all'epoca sulla bocca di tutti i giocatori. Di sicuro il design un po' troppo grosso del Lynx non ha aiutato, rendendolo scomodo in termini di portabilità rispetto alle competitor.

SEGA Dreamcast

Nonostante lo scarso successo commerciale, il Dreamcast è rimasto impresso nella mente e nel cuore di tutti coloro che lo hanno vissuto. Non solo perché è stata la prima console a 128-Bit, ma anche perché ha offerto un parco titoli di qualità eccezionale. Titoli come i primi due Shenmue, i due Sonic Adventure, SoulCalibur, Street Fighter III, Jet Set Radio e Skies of Arcadia sono divenuti iconici, senza contare che molti titoli multiformato davano il loro meglio proprio sulla console SEGA. Il Dreamcast ha purtroppo avuto l'enorme sfortuna di doversi confrontare con lo strapotere delle due PlayStation di Sony (la PS2 fece il suo esordio nel 2000), senza contare che di lì a poco sarebbe arrivata anche la concorrenza del GameCube e della prima Xbox. Tutti motivi che, oltre alle vendite sotto le aspettative, hanno spinto SEGA ad interrompere la produzione del sistema nel marzo del 2001, a soli tre anni da lancio. Una fine ingloriosa per una console che avrebbe meritato molto di più. E già che ci siamo, riscopriamo l'hardware del Dreamcast.

SEGA Saturn

Ancora prima del Dreamcast, anche il Saturn non ha avuto grande gloria, soprattutto in occidente dove è stato largamente ignorato a favore del fenomeno del momento, la prima PlayStation, senza dimenticare il Nintendo 64. In Europa e Stati Uniti sono stati di conseguenza anche pochi i giochi di spessore prodotti nel corso degli anni, l'esatto opposto di quanto avvenuto invece in Giappone dove i giocatori potevano contare su un parco titoli decisamente più corposo. Forse non aveva il potenziale del suo successore, ma di certo il Saturn non è riuscito ad esprimere completamente il suo.

Virtual Boy

Nonostante il Game Boy continuasse a spopolare senza sosta, Nintendo voleva sperimentare nuove strade in ambito portatile, avvicinandosi per la prima volta al 3D stereoscopico per offrire ai giocatori un'esperienza completamente nuova, portando nel 1995 alla nascita del Virtual Boy. Le intenzioni erano buone, l'esecuzione l'esatto opposto. Partendo da un design assolutamente improponibile e che lo rendeva tutt'altro che portatile in senso classico, il Virtual Boy risultava anche molto scomodo da giocare e gli effetti 3D dei giochi causavano emicranie ed altri problemi alla maggior parte dei giocatori nel giro di pochi minuti. Un parco titoli estremamente povero (solo 22 giochi arrivati in occidente) e con pochissimi giochi degni di nota (ma Virtual Boy Wario Land merita di essere citato) porterà la Grande N a porre fine alla sfortunata e fallimentare console neanche un anno dopo il suo esordio sul mercato. Però non è stata dimenticata dai suoi creatori, come dimostra l'omaggio di Nintendo Labo al Virtual Boy.