Quali sono le console e i giochi più venduti nel 2023? PS5 vs Xbox vs Switch, chi vince

Con l'anno che volge al termine, è giunto il momento di tirare le somme. Dopo un lungo periodo di carenza di scorte, nel 2023 le console current-gen hanno finalmente ingranato, ospitando peraltro un parco titoli di assoluto rispetto capace di fare presa su un pubblico davvero vasto. Ma quali sono stati i videogiochi e le console più vendute in assoluto?

Con l'obiettivo di offrire una risposta a tutte le vostre domande, il nostro Alessandro Bruni ha realizzato un vlog per il canale YouTube di Everyeye

Poco sorprendentemente, a spartirsi la Top 10 in Europa e negli Stati Uniti d'America sono state le produzioni più attese dell'anno, ovvero Hogwarts Legacy, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, Call of Duty: Modern Warfare 3, Marvel's Spider-Man 2, EA Sports FC 24, Starfield, Mortal Kombat 1 e Star Wars Jedi: Survivor, con il titolo dei maghetti che ha stracciato la concorrenza accaparrandosi la prima piazza. Sicuramente notevoli anche le performance di God of War Ragnarok e FIFA 23, che sono finiti nella top 10 del 2023 nonostante siano usciti l'anno precedente. In Giappone, prevedibilmente, ha dominato Nintendo, che ha piazzato ben sei esclusive nei primi sei posti.

In ambito hardware invece? Qual è stata la console più venduta nel 2023? In questo segmento PlayStation 5 ha stracciato tutte le altre