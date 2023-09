'La console war non merita il vostro tempo': pensate a giocare, dice Xbox

Descritta da Phil Spencer come un costrutto sociale, la console war ha da sempre fatto scatenere i più accesi dibattiti tra gli appassionati videoludici. Secondo Microsoft, anziché spendere tempo ed energie per combattersi a vicenda, i giocatori dovrebbero pensare di più a giocare.

Quanto un breve quanto eloquente messaggio pubblicato su X/Twitter, Microsoft ha invitato i giocatori a farla finita con la console war e a passare più tempo a dedicarsi al gaming sano. "La console war non merita il vostro tempo: il gaming sì", recita il post pubblicato dall'account di Xbox.

Naturalmente, facendo parte dello stesso business, è normale che compagnie come Microsoft e Sony si facciano concorrenza per riuscire ad accaparrarsi il maggior numero di clienti e guadagni. Tuttavia, si tratta di una faccenda che riguarda da vicino le stesse aziende coinvolte, e molto del tempo che l'utenza dedica alla console war, con spesso la conseguente nascita di discussioni tossiche e guerre tra "fazioni", potrebbe invece essere investito per giocare e divertirsi.

Naturalmente, estirpare del tutto la console war è un'impresa non così semplice, essendo questo un elemento che ha contraddistinto il settore sin dalla nascita delle prime console da gioco, e che negli ultimi anni è stata ulteriormente veicolato dalla diffusione dei social media.