Starfield: la Console War è patetica secondo il doppiatore di Sam Coe

Da esclusiva console quale è, Starfield ha prevedibilmente acceso la scintilla dell'ennesima battaglia della mai definitivamente sopita console war Xbox vs. PlayStation. Nel fuoco incrociato è andato a finirci anche Elias Toufexis, che nella nuova space opera di Bethesda interpreta Sam Coe, uno dei principali personaggi non giocanti.

Dopo essersi preso bonariamente gioco dei bug che affliggono il suo stesso personaggio in Starfield, s'è scagliato contro coloro il cui unico scopo è quello di alimentare la console war. "I fanboy che fanno console war sono i migliori. Aspettate, non i migliori, quell'altra parola ehm... patetici in maniera esilarante". Toufexis, noto ai videogiocatori anche e soprattutto per la sua interpretazione di Adam Jensen in Deus Ex, non le ha certamente mandate a dire.

A farlo scattare è stato un utente che risponde a tutti i tweet che hanno a che fare con Starfield scrivendo "30 fps", evidentemente per prendersi gioco del limite del framerate al quale sottostanno le versione Xbox Series X e Series S. "Perché questo tizio mi twitta "30 fps"? Sono andato sulla sua pagina e ho scoperto che scrive "30 fps" su ogni cosa che riguarda Starfield. Mi sono detto, avrà perso un'ora per fare ciò!".

Comportamenti del genere sono purtroppo molto frequenti in rete, specialmente quando sul mercato arrivano grandi produzioni come Starfield, che tra l'altro risulta essere il primo grande gioco esclusivo firmato da Bethesda. Secondo Toufexis il miglior modo di avere a che fare con certe persone è quello di ignorarle. Non è invece riuscito ad ignorare coloro che hanno criticato l'orientamento sessuale del suo personaggio, alle quali ha dovuto spiegare perché ha deciso di interpretarlo come bisessuale.