Console Xbox Series X in super offerta su Amazon con ben due giochi inclusi

L'offerta di oggi potrebbe convincere chi era dubbioso se acquistare una console Xbox Series X, Amazon infatti ce la propone in promozione in un bundle che include due giochi ad un prezzo molto conveniente, vediamo meglio la promozione.

L'offerta di oggi ci permette infatti di acquistare il bundle Xbox Series X con Diablo IV e con un altro gioco gratis, ci riferiamo a Call of Duty Modern Warfare III, il tutto allo straordinario prezzo di 509,99 euro, venduto e spedito da Amazon con disponibilità immediata.

Un'offerta molto allettante considerando che la sola console costerebbe 499,99 euro di Listino, ed i giochi hanno un prezzo unitario di circa 70 euro. Si tratta della migliore promozione ad oggi per acquistare la console più potente di Microsoft con due giochi recentissimi, Modern Warfare III è uscito solamente il 10 novembre di quest'anno.

Entrambi i giochi inclusi nella promozione sono in formato digitale, basterà riscattarli nello store Microsoft con i codici inclusi nella confezione (molto probabilmente il codice di Call of Duty Modern Warfare III sarà inviato da Amazon una volta concluso l'acquisto).

