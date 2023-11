Quanto consuma la nuova PlayStation 5? Il confronto con la vecchia PS5

Quanto consuma la PS5 Slim? Il primo teardown di Dave2D ci ha permesso di scoprire le principali novità sotto il cofano della PlayStation 5 2023, vediamo quindi nel dettaglio quali sono i consumi del nuovo modello, prendendo in esame tre giochi diversi.

Nello specifico, lo YouTuber ha messo a confronto i consumi dei due modelli di PS5 (nuova PS5 e "PS5 Fat") con Astro's Playroom, Death Stranding e Marvel's Spider-Man 2.

Nel caso di Death Stranding, PlayStation 5 Slim consuma 208 W contro i 203 W del vecchio modello mentre Astro's Playroom raggiunge un picco di 183 W contro i 181 W e infine Marvel's Spider-Man 2 prevede un consumo di 171 W sulla nuova PS5 e 178 W sulla "vecchia" PlayStation 5. Con la console in stand-by invece il consumo si aggira sui 3.9 W, equiparabile a quello del modello revisionato nel 2021.

Per quanto riguarda le temperature di funzionamento si parla invece di una media di 62/64 gradi, anche in questo caso temperature simili a quelle registrate con il vecchio modello di PS5 (in media 61/63 gradi), ovviamente il valore è solo indicativo e numerosi fattori possono incidere su questo aspetto, non ultimo la temperatura della stanza.

Ricordiamo infine che la nuova PS5 necessita di connessione a Internet per la prima installazione, a differenza del modello uscito nel 2020.