Quanto consuma Roblox? Traffico dati necessario per giocare online.

Roblox è, per definizione, un videogioco molto vario: i contenuti che lo arricchiscono sono creati dai giocatori stessi e sono uno più diverso dell'altro. Questa varietà fa si che cambi anche il consumo di dati richiesto a seconda di quale minigioco si stia giocando.

Roblox è noto per il suo consumo di dati internet notevole, ma questo non vale come regola generale: infatti, il numero di Megabyte necessari per giocarci cambia a seconda di quale gioco scegliete di fare. Gli utenti hanno calcolato che, in media, si va dai 10 ai 600 MB all'ora; quindi, tradotto in parole povere, consuma o molto poco o veramente tanto. La spiegazione di questo fenomeno risiede nel funzionamento del gioco: Roblox non funziona come un classico videogioco che durante l'installazione scarica tutti i file necessari per giocare normalmente (sarebbe impossibile, considerato il numero elevatissimo di contenuti presenti), ma procede allo streaming del gioco prescelto di volta in volta.



Ciò significa che la quantità di dati consumata dipende interamente dal gioco a cui parteciperete: un gioco in pixel art vi costerà giusto qualche MB in un'ora, mentre un gioco più complesso con molti modelli in 3D vi richiederà un download di diverse centinaia di Megabyte.

I minigiochi più famosi per il loro consumo sono Jailbreak (circa 450 MB/h), Labyrinth (da 300 a 600+ MB/h) e House Building Simulator (circa 500 Mb/h). Sembra che comunque il consumo di dati sia stato ridotto negli anni, oltre al fatto che ormai molte connessioni internet su dispositivi portatili come tablet e smartphone offrono un numero di Gigabyte sufficiente a giocare anche ogni giorno a Roblox.